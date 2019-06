Cuevillas assegura que el manteniment de la presó preventiva als presos és «l'avançament» d'una condemna

L'advocat i diputat al Congrés Jaume Alonso Cuevillas dona per fet que el manteniment de la presó preventiva en el judici del Suprem és "l'avançament" d'una condemna. Cuevillas discrepa de "l'optimisme" del lletrat Xavier Melero i considera que la ponència de la sentència que escriurà Marchena serà el mateix que l'escrit que la Fiscalia General de l'Estat va presentar."Aquest escrit si el presentem el Xavier Melero o jo mateix no l'haurien admès a tràmit, però com que ho fa la Fiscalia i contra els catalans, sí que ho admeten", ha reblat. En aquest sentit, Cuevillas creu que Melero espera una sentència tova o una absolució perquè "creu en el dret", però, diu l'advocat, que "no hi ha cap indici" per ser optimistes. "No hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, no hi ha res, però és un procés polític vestit de procés penal", ha reblat.