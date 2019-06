Donen d'alta tres dels quatre ferits en la hidroelèctrica de Riba-Roja

Quatre persones han resultat ferides aquest dissabte per una deflagració a la central hidroelèctrica de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), una d'elles en estat crític i dues greus. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha rebut l'alerta al voltant de les tres de la tarda, quatre ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats s'han desplaçat al punt per atendre els afectats, que han estat traslladats a l'hospital de la Vall d'Hebron. El quart ferit es troba en estat menys greu i ha estat evacuat al mateix centre hospitalari.

Tres dels quatre ferits aquest dissabte en la hidroelèctrica de Riba-Roja (Tarragona) han estat donats d'alta a la tarda.

L'altre segueix ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron i en estat menys greu, han informat a Europa Press fonts de l'hospital barceloní.

Endesa va informar després de la deflagració que els quatre ferits --d'una altra empresa-- havien sortit pel seu propi peu del lloc en què van quedar ferits, on estaven fent una soldadura en obres de manteniment.

Un cotxe accedint a la central hidroelèctrica de Riba-roja d'Ebre, després d'una deflagració. Foto: ACN

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, els quatre ferits són treballadors de la central i han patit diverses cremades mentre estaven fent tasques de soldadura en una de les turbines.Les instal·lacions de la central i el pantà de Riba-roja d'Ebre no han patit cap dany estructural arran de l'accident laboral i mantenen la seva activitat habitual, segons ha informat Protecció Civil.En una declaració als mitjans, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, ha apuntat que la causa de l'explosió són els treballs de soldadura que estaven fent els treballadors com a part de les tasques de manteniment d'una de les turbines. Suárez també ha informat que els quatre ferits han pogut sortir de les instal·lacions pel seu propi peu després de la deflagració, un d'ells amb cremades de segon grau a una espatlla.A part, l'alcalde ha explicat que els afectats són empleats portuguesos que vivien des de feia un temps al municipi i eren "coneguts" per la població.

