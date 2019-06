Un incendi forestal crema a Maials a tocar de la C-12

Activades 18 dotacions #bomberscat (15 terrestres amb 6#GRAF i 3 #MAER) per #incendi vegetació forestal a #Maials #Segrià al marge de la C-12 al quilòmetre 97,5. En aquests moments no consta afectació @transit tot i que la columna és visible des de diversos punts de la zona pic.twitter.com/ePCE1JSkYc — Bombers (@bomberscat) 22 de juny de 2019

Calçada tallada (Retenció): C-12 | MAIALS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 96-101.5 | 19:02 — Trànsit C-12 (@transitc12) 22 de juny de 2019

Un incendi forestal crema a Maials, al Segrià, amb una proximitat alarmant a la carretera C-12, que passa just al costat. Els Bombers de la Generalitat han activat fins a 18 dotacions per a combatre les flames i que no arribi a la carretera.El trànsit està tallat en ambdos sentits, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, després que les dotacions de Bombers comencessin les seves tasques per apagar el foc. En un principi no s'havia tallat la circulació de cotxes però els serveis de seguretat han previst qualsevol escenari i han decidit tallar-lo.

