El Reial Madrid tindrà un equip de futbol femení

El Reial Madrid tindrà un equip femení que jugarà a Primera Divisió la temporada 2019-2020. El club presidit per Florentino Pérez fa un pas endavant i adquirirà la llicència del Club Deportivo Tacón , nascut al 2014, per uns 400.000 euros, segons avança El Mundo Està previst que aquesta decisió tiri endavant després de la reunió i l'aprovació per part de la junta directiva del club blanc que se celebrarà la setmana que ve.L'equip entrenarà i jugarà a la ciutat esportiva de Valdebebas i el seu entrenador serà, David Aznar, el tècnic que ha aconseguit l'ascens amb el Club Deportivo Tacón a la Primera Divisió, que actualment es diu Liga Iberdrola.

