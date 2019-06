VÍDEO La versió inèdita i espectacular de «Time», de Freddie Mercury

Per primera vegada, després de gairebé quatre dècades a l'ombra, surt a la llum una versió impressionant de "Time", que va ser gravada el 1986 per Freddie Mercury.Després de dos anys de treball, l'amic, músic, compositor i productor Dave Clark, el fa públic a través de la plataforma YouTube, utilitzant el títol complet de la cançó, "Time Waits For No One".En el vídeo es pot veure com la imponent veu de Freddie Mercury, líder de Queen, només està acompanyada per unes notes de piano. Sense dubte, una peça inèdita i alhora espectacular.

