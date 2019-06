El líder de Vox a Andalusia rebutja que s'hagi elevat la pena a «la Manada»

Por tanto considero técnicamente que no se puede cambiar,alterar ni empeorar la sentencia condenatoria. Nos volvemos a encontrar con una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará ante el Tribunal Cobstitucional. No es la primera vez ni será la última — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 22 de juny de 2019

Serrano, que és ex-magistrat, ha explicat a Twitter que amb aquesta sentència del Suprem, que eleva les penes respecte el veredicte del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, "es va contra la doctrina jurisprudencial segons la qual a través d'un recurs no es pot condemnar un absolt en primera instància o empitjorar la situació com a conseqüència d'una nova fixació dels fets provats".En aquest sentit, Serrano ha apuntat que un canvi en les penes només es podria donar "si la sentència inicial no tingués motivació i fos incongruent i irracional". "Només es podria revocar per infracció de normes substantitves, no sense abans escoltar els acusats", segueix.L'advocat afegeix aquí que, segons el seu parer, no es dóna aquesta situació en el cas de "la Manada", on creu que ja es van valorar els fets provats en primera instància al TSJN i que aquests "no es poden alterar". "Ja es van practicar, valorar i raonar amb immediació en primera instància", afirma.Serrano, per tant, rebutja que es pugui empitjorar la pena als cinc condemnats per violació tenint en compte que "els fets no s'han alterat", i acusa el tribunal de modificar la sentència "segons una apreciació" i de tenir una sentència "carregada de condicionants mediàtics i polítics".