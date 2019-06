Aquest serà el gegant que jugarà a l'NBA la pròxima temporada, igualant el rècord d'alçada de la història

Seixanta joves universitaris, internacionals i alguns de l'institut han aconseguit entrar a la major lliga de bàsquet del món: l'NBA. El passat dijous a la matinada es va celebrar el Draft, on els trenta equips escolleixen jugadors joves per a incorporar-los als seus equips. Molts es queden fora d'aquesta tradicional selecció i acaben entrant per altres vies, més convencionals. És el cas de Tacko Fall, el nou gegant jove de l'NBA, que tornarà a igualar el record d'estatura de la història: fa 2,31 metres.Provinent de la Universitat de Central Florida (UCF), Fall és d'origen senegalès i ha aconseguit signar un contracte d'un any amb la històrica franquícia dels Boston Celtics. Després de quatre anys de preparació i estudis universitaris, el pívot aterrarà a l'NBA per igualar el record que tenien Manute Bol i Gheorge Muresan en ser els jugadors més alts que hagin jugat mal a la lliga nord-americana.

