Un espectacle d'òpera a Valls per reivindicar el paper de la dona

Roger Padullés en un número de Dones d'òpera, a Valls Foto: Jonathan Oca

Valls viu immers en una espiral de gresca aquests dies per celebrar la Festa de Sant Joan . Entre els grans concerts com el d'Oques Grasses o Joan Dausà s'hi ha fet lloc un espectacle d'òpera amb un potent missatge reivindicatiu.Aquest dissabte al Teatre Principal de la capital de l'Alt Camp s'estrena "Dones d'òpera", un espectacle del Cor Èulia carregat d'emotivitat, de feminisme i de fer un pas més en la igualtat entre homes i dones. Aquesta obra, dirigida a quatre mans pel tenor Roger Padullés i per la directora del cor Mireia Besora pretén posar èmfasi en la manca d'autores i compositores en el món de l'òpera i en el paper que les dones del cor juguen en les obres.Padullés apunta que podrien haver optat per fer una obra clàssica per a un cor de noies -el Cor Èulia està format només per dones- però destaca que calia anar més enllà perquè "en el món de l'òpera, que és en el que més he treballat, hi ha una diferència abismal entre compositors i compositores i llibretistes homes i dones i volíem remarcar-ho sobre l'escenari". En aquest sentit, el tenor detalla que han utilitzat cançons de la compositora Ilse Weber, que era una jueva que va estar en un camp de concentració nazi i que va escriure cançons per als infants que hi havia. I que després, els fragments de peces que pareixien a l'espectacle són obres de compositors però que parlen de dones.Padullés també remarca que el que es vol mostrar és que en general, a l'òpera les dones del cor "estan més maltractades que no les dones dels papers principals que són les que s'emporten la fama, el coratge i que són representades com a heroïnes i que tenen uns valors, que en canvi, les dones del poble no tenen" i afegeix que s'han escollit diferents fragments que demostren la realitat de les dones del cor, que interpreten papers de xafarderes, de prostitutes, de concubines i fins i tot de monges.El tenor assegura que és un espectacle "curt -dura prop d'una hora-, intens, sense pausa on anem donant flaixos sobre aquests temes".La tria de les peces, segons el cantant professional, no ha sigut fàcil perquè hi ha poques peces que sigui per a cors de dones. "Dones d'òpera" posa l'accent en la importància que té la dona en aquest gènere musical i per a mostrar-ho, Padullés intervé en un parell de números per a demostrar que quan hi ha un home que intervé en les obres, les dones passen a un pla secundari.Mireia Besora, directora del Cor Èulia, afirma que la intenció és que l'espectacle no només es faci avui sinó que puguin representar-lo a altres punts del territori perquè, assegura, "és un projecte que val molt la pena".La directora, que també canta en aquest espectacle, destaca la gran feina de les integrants del cor, ja que han hagut d'aprendre's de memòries les cançons que interpreten, les quals són en alemany, francès, anglès i italià. Recorda que la idea va sorgir l'any passat però que van arromangar-se a partir del mes de gener. Besora destaca que els primers mesos eren força "frustrants" perquè la feina no sortia i s'avançava a poc a poc. Ara bé, el mes de març va suposar un abans i un després i l'espectacle va començar a agafar embranzida i les ha portat a estrenar-ho avui, a les 21 h al Teatre Principal. De tot plegat en destaca molt assaig col·lectiu però també molta part individual que han hagut de fer les noies per poder polar aquest espectacle entretingut, fresc, reivindicatiu i que de ben segur no deixarà ningú indiferent.

