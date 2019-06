Troben morta una cria de balena encallada a l'escullera del port de Gandia

La cria de balena encallada al port de Gandia, al País Valencià. Foto: Policia Local de Gandia

Aquest dissabte un ciutadà ha alertat a la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Gandia que hi havia una cria de balena sense vida encallada a l'escullera del port de la capital de la comarca de la Safor.Des de la Policia Local s'ha activat el protocol i s'ha avisat a l'autoritat portuària i organismes competents per a procedir a la seva retirada.Per altra banda, es dona la circumstància que la policia ha trobat aquest mateix dissabte un pastor alemany a la zona de la platja i tres gats abandonats to irònic. Utilitzant una imatge de la famosa sèrie "Joc de Trons", el cos policial ha fet una piulada on explicava la troballa: "Menys dracs, ens fem càrrec de tot".

