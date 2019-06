Emmerson demana a l'ONU que actuï contra Espanya per usar «informació falsa» contra l'informe sobre els presos

Spain’s extraordinarily dishonest actions are unprecedented for a member of the EU. It has knowingly told defamatory lies in an attempt to discredit the WGAD, its Secretariat and counsel representing the victims of its human rights violations. This will have consequences. — Ben Emmerson 🎗️ (@BenEmmerson1) 22 de juny de 2019

This is correct. The WGAD has not yet issued the second decision which will deal with the unlawful imprisonment of Josmquim Forn, Josep Rull, Raul Romeva and Dolors Bassa. It should come soon. Watch this space. #ShameOnSpain #LibertatPresosPolitics https://t.co/Tt8cGlDV5j — Ben Emmerson 🎗️ (@BenEmmerson1) 20 de juny de 2019

L'advocat especialitzat en dret internacional Ben Emmerson, a càrrec de la causa contra la presó preventiva d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha demanat a les Nacions Unides una actuació urgent contra Espanya, després de la darrera negativa del Tribunal Suprem a posar-los en llibertat . En concret, Emerson acusa l'alt tribunal espanyol de menystenir l'informe de l'ONU que demana el seu alliberament -i que va avançar en primícia NacióDigital -, així com d'utilitzar "informació falsa" contra aquest mateix informe.En l'escrit, Emmerson raona que el Suprem va decidir mantenir Junqueras, Cuixart i Sànchez a la presó amb arguments que "menyspreaven" l'informe de l'ONU, "basant-se en informació falsa que va proporcionar el govern espanyol".Emmerson afegeix que "no es traca d'un error innocent i de bona fe" per part de l'executiu de Pedro Sánchez, sinó d'una "manipulació deliberada i deshonesta del procés per desacreditar la mateixa ONU".Per tot plegat, demana una "investigació completa i independent sobre la conducta del govern espanyol". Afegeix que, si pertoca, es pugui arribar a una "moció de censura" contra Espanya al Consell de Drets Humans de l'ONU, per les seves "clares violacions" de la Carta de les Nacions Unides en aquest afer.Emmerson també es refereix a l'acusació de l'executiu espanyol, que va assenyalar un possible conflicte d'interessos per part del grup de treball, en haver-hi treballat Emmerson conjuntament amb dos dels actuals membres. L'advocat assegura que no hi ha "cap mena de justificació" per a aquesta queixa. En aquest sentit, afirma que no s'ha trobat ni ha parlat amb cap dels membres del grup, tot i haver-hi coincidit professionalment. Així, assegura que el govern ho va filtrar a la premsa "de manera tendenciosa" per deslegitimar el grup i el mateix Emmerson.En relació a aquest fet, l'advocat assegura que "el més preocupant de tot" és que Espanya "utilitzi tàctiques de guerrilla contra el mateix grup de treball" i assegura que la filtració a la premsa estava preparada abans de conèixer la decisió que el grup prendria en el seu informe perquè "es va fer pública només 12 hores després", uns tempos que Emmerson qualifica "impossibles".La carta, que va dirigida al Cap de Procediments Especials, l'Alt Comissionat per als Drets Humans, el Relator Especial per a la protecció dels Defensors dels Drets Humans i al President del Consell dels Drets Humans, també assegura que l'actitud de l'executiu espanyol és "una ofensa ultratjosa" als principis de l'ONU i acusa l'Estat de fer servir "joc brut" per perjudicar-la.D'altra banda, Emmerson ha destacat que la investigació de la conducta espanyola no ha de provocar "cap retard" en la feina del grup de treball perquè, segons assegura, de ser així "el govern haurà tingut èxit en el seu intent d'interrompre i frustrar la seva feina".Així, els insta a desestimar les queixes de l'executiu i publicar la seva decisió al cas presentat. "Si no és així, Espanya continuarà llençant aspersions infundades i manipulades contra el grup de treball, el Secretariat i jo mateix i hauran aconseguit un dels seus objectius primaris, que és el de prevenir el grup de treball de prendre la decisió en el cas", conclou Emmerson.L'advocat ja havia anunciat prèviament un nou informe sobre els presos per part del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU (WGAD, per les seves sigles en anglès). Aquest nou text farà referència als empresonaments dels exconsellers del govern català Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn i Raül Romeva.El dictamen, segons explica el mateix Emmerson a través d'una piulada, no trigarà gaire en fer-se públic, afegint-se al primer emès pel mateix grup WGAD. Les consideracions que va tenir el primer text sobre la presó preventiva dels líders independentistes són un gran toc d'atenció al sistema judicial, i més enllà d'aquí -i malgrat que es tracta d'un document no vinculant- esdevenen referència per als estats, en matèria de drets humans i llibertats.Emmerson, que ha recordat que hi ha una segona demanda interposada en referència a l'empresonament dels líders independentistes, ha afegit també que els dictamens es fan públics en el mateix ordre que van ser presentats tots ells en el seu conjunt.

