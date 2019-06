La policia acut a casa de Boris Johnson per una discussió amb la seva xicota

La cursa de Boris Johnson cap al lideratge dels conservadors britànics -i, per tant, cap al 10 de Downing Street- podria haver-se complicat. Agents de la policia van acudir la passada matinada a l'apartament que comparteixen a Londres el dirigent "torie" i la seva xicota, Carrie Symonds, alertats pels veïns. Aquesta van trucar la policia després de sentir sorollo de crits i discussions, i expressions de Symonds com ara "deixa'm estar" o "fora de casa meva", segons informa la premsa britànicaEls agents van marxar del domicili sense practicar cap detenció ni obrir cap investigació. L'incident, però, no arriba en bon moment per a la imatge pública de Johnson, ara per ara un dels dos únics candidats de pes per succeir Theresa May al capdavant del partit conservador.Johnson, de 55 anys, es va separar l'any passat de qui va ser la seva dona durant 25 anys, un cop es va conèixer la seva relació actual amb Symonds, de 31 anys i col·laboradora del partit torie.

