VÍDEO El mal moment d'un dirigent de Vox quan li pregunten per la «ideologia de gènere»

VOX se estrena en las Cortes de Castilla y León... por la puerta grande. La pregunta sobre ideología de género en CyL es de @lauracorama y la imagen, de @rtvcyl. pic.twitter.com/skUBX795Fr — Juan Martín Fdez. (@jumafe87) 21 de juny de 2019

L'únic representant de Vox al parlament de Castella i Lleó, Jesús García Conde, ha debutat davant la premsa com a diputat autonòmic de la pitjor manera possible: fent-se viral, i en sentit negatiu.Acompanyat del número dos del partit, Javier Ortega Smith, García Conde va passar visiblement un mal moment quan una periodista li va demanar per les seves mesures "concretes" per a la comunitat autònoma en quant a "ideologia de gènere" -l'expressió usada emprada pel partit i per certs cercles per referir-se a determinades mesures de protecció a les dones, sobretot en l'àmbit de la violència masclista, o de discriminació positiva cap a les dones-.Com es pot veure en el vídeo, Conde respon amb incomoditat i sense ser capaç d'esmentar cap mesura, ni concreta ni general, fins i tot després de rebre l'ajut, a cau d'orella, de Smith -també visiblement contrariat-.

