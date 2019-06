Detingut per ferir dues persones al coll amb un ganivet en un bar de Benidorm

Detenció del sospitós de ferir amb un ganivet dues persones a Benidorm Foto: Policia Nacional

La policia espanyola ha detingut un home de 51 anys per, presumptament, agredir amb un ganivet al coll a dos homes en un bar de Benidorm, a Alacant, fa uns dies. Una de les víctimes va rebre diverses punyalades al coll i a la cara. L'atac es va produir després que les víctimes entressin en un bar i allà es van trobar el presumpte agressor, molt alterat, que cridava i s'enfrontava als altres clients del local, segons fonts de la policia.Pel que sembla, els dos homes coneixien al sospitós i per això van intentar parlar amb ell per tranquil·litzar-lo però això va empitjorar les coses, l'home es va posar més nerviós i va començar una baralla on es van agredir a cops de puny.Durant l'enfrontament, l'agressor hauria tret un ganivet que portava a la butxaca dels pantalons i va causar diversos talls a la cara i coll a una de les víctimes. La segona víctima es va interposar perquè l'agressió no anés a més i va intentar defensar al seu amic, això va suposar que també patís diversos talls.El ferit va ser atès per una ambulància al lloc i traslladat urgentment a l'hospital de la Vila Joiosa on va ser atès de les ferides. Per la seva banda, l'agressor va fugir del lloc abans de l'arribada de les dotacions policials.L'agressor, sabent que la policia li anava al darrere, va deixar de fer vida normal. Els agents van desenvolupar un dispositiu de vigilàncies discretes que va permetre esbrinar la seva localització quan es va presentar en un establiment a última hora del vespre per recollir a la seva parella. En aquest moment, els policies van arrestar l'home per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa. El sospitós ha quedat a disposició del Jutjat de Guàrdia de Benidorm.

