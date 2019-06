El transport públic, reforçat per Sant Joan

Arrenca l'estiu i ho fa amb el pont de Sant Joan que moltes famílies aprofitaran per passar fora de casa. De cara la revetlla, però també durant els pròxims mesos, diferents operadors de transport públic amplien horaris i freqüències per a millorar la mobilitat dels passatgers i donar sortida a la demanda que es preveu. Per aquest motiu, us oferim un recull de les accions que TMB, FGC i Renfe, entre altres, engeguen durant aquests dies.La xarxa de transport públic de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies-Renfe i Tram ampliaran els seus horaris i reforçaran algunes línies per fer front a l'afluència d'usuaris que es preveu durant la revetlla de Sant Joan.L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) apunta que els operadors preveuen un reforç de personal en trens i estacions per atendre l'afluència d'usuaris que es desplaçaran en transport públic, especialment a les zones de platja i en el centre de la ciutat, així com la neteja i la seguretat.TMB donarà servei de metro durant tota la nit, i els trens circularan sense interrupció des de les 5 hores del dissabte 22 de juny fins a les 00.00 hores del dilluns 24 de juny -67 hores de funcionament ininterromput-.Els FGC estaran oberts fins a les 2 de la matinada de dilluns, mentre que Rodalies-Renfe ampliarà el seu servei amb més de 10.000 places addicionals donant servei fins a la 1 de la matinada de la nit de la revetlla, mentre que el servei de dilluns 24 s'iniciarà a les 5 del matí.En relació al Tram, les línies de Trambaix i del Trambesòs tindran tramvies circulant des de les 5 del matí del diumenge 23 de juny fins a les 00.00 hores de la nit del dilluns 24, amb 43 hores de funcionament ininterromput i amb una freqüència de pas d'entre 15 i 30 minuts.Renfe amplia els serveis ferroviaris a les línies de la costa durant els mesos d'estiu. Durant els caps de setmana i festius, la línia RG1 amplia amb sis noves freqüències, tres per sentit, la connexió entre Portbou i el Maresme. La companyia indica que això millorarà les connexions entre la costa del Maresme i les comarques gironines, així com la relació amb Barcelona. A més, i fins al 13 de setembre, sis trens de la línia R1, igualment tres per sentit, amplien recorregut entre Arenys de Mar i Calella.A banda, i fins al 29 de setembre, els caps de setmana i festiu s'augmenten els serveis a l'estació de Platja de Castelldefels.En aquest últim cas, des de l'1 de juny Rodalies de Catalunya ha augmentat l'oferta a l'estació de Platja de Castelldefels de la línia R2 sud amb 17 trens més durant els caps de setmana i festius dels mesos de juny, juliol, agost i setembre. Les parades es faran en ambdós sentits de la marxa per facilitar el desplaçament cap a les estacions costaneres d'aquesta línia.En direcció sud, entre les deu del matí i la una del migdia s'incorporen vuit noves freqüències de pas que permetran facilitar el trasllat cap a la costa, i en direcció Barcelona seran nou noves freqüències entre les quatre de la tarda i les vuit del vespre. Això, segons Renfe, significarà duplicar el nombre de trens en aquesta franja horària per a la tornada cap Barcelona al vespre. D'aquesta manera, s'arribarà a una freqüència de pas de quatre trens per hora.El Servei Català de Trànsit (SCT) manté actiu un dispositiu especial a les carreteres des de la tarda del divendres i fins al dilluns a mitjanit per a l'operació sortida i on preveu que les principals destinacions siguin les zones de platja: Costa Brava (Girona) i Costa Daurada (Tarragona).En aquests tres dies, els Mossos d'Esquadra realitzaran 905 controls de trànsit en les carreteres catalanes: 219 d'alcoholèmia i drogues; 219 de distraccions; 167 de seguretat passiva; 154 de velocitat; 90 de motocicletes, i 56 de transport de pirotècnia.Autopistes, companyia del grup Abertis, ha activat un dispositiu de seguretat viària amb l'objectiu de donar cobertura als desplaçaments del pont de Sant Joan a la seva xarxa viària a Catalunya reforçant els recursos tècnics i de personal en les autopistes, especialment en les operacions sortida i tornada durant aquests tres dies festius, i es col·laborarà amb Trànsit.La revetlla de Sant Joan coincidirà amb el primer episodi de risc extrem d'incendi forestal davant l'increment de temperatures, vents del sud i baixes humitats, per la qual cosa s'ampliarà la dotació habitual als parcs de Bombers, obriran els de voluntaris i s'ampliaran horaris als auxiliars forestals, a més de reforçar els dispositius dels Agents Rurals.En concret, els Bombers es reforçaran amb 172 efectius distribuïts als diferents parcs, i també ho faran les sales de control de les regions d'emergències.Cal recordar que durant la revetlla de l'any passat, els Bombers de la Generalitat van atendre 862 serveis, un dels dies de més càrrega de treball d'any, per l'ús de pirotècnia i les fogueres, que agreugen el risc d'incendi.Els Mossos d'Esquadra també es desplegaran pel territori per les festes populars, la concentració de persones i els desplaçaments massius.El Centre de coordinació d'emergències de Catalunya de Protecció Civil activarà en fase de prealerta el Pla de Protecció Civil (Procicat) en fase d'alerta de manera preventiva durant la nit de la revetlla, a més de que molts ajuntaments també tindran activats els seus plans municipals d'emergència.La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha autoritzat 500 fogueres i ha denegat vuit sol·licituds perquè no complien els requisits, i també ha demanat màxima prudència i ha alertat del risc de llançar petards i fanalets de foc en zones amb vegetació.

