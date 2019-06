Els ramaders del Pirineu convoquen una «gran manifestació» contra la presència de l'os

Ramaders del Pallars durant la manifestació del passat 28 de juny a Sort. Foto: ACN

Tal com ja van avançar fa una setmana, els ramaders del Pallars Sobirà han convocat una manifestació, oberta a tots els ramaders del Pirineu, per protestar contra la presència de l’os bru, que consideren que és incompatible amb la seva activitat. La concentració s’ha previst pel proper 30 de juny a Llessui, coincidint amb el dia que pugen les ovelles a la muntanya. Entre les muntanyes de la Vall d'Àssua es reuneixen més de 15.000 ovelles.L’anunci de la convocatòria arriba una setmana després que els ramaders alertessin de la presència de Goiat a la Vall d’Àssua . Pocs dies després, de fet, l’os va devorar una cabra en una explotació de Rivert , convertint-se en el primer atac a bestiar de l’os a la comarca del Pallars Jussà. L’endemà mateix es va fer públic l’atac d’un altre os a Alós , que va matar una ovella. Amb dades del mes d'abril, s'estima que la població d'ossos al Pirineu està estabilitzada al voltant dels 40 individus.El president de l’Associació de ramaders del Pallars Sobirà, Xavier Ribera, ja va anunciar la setmana passada que el sector faria visible el seu malestar en una “gran concentració” de tots els ramaders del Pirineu a la Vall d’Àssua. Ribera creu que els ramaders s'han de dedicar a "cuidar els ramats" i no a "vigilar l'os”. El representant dels ramaders ha reiterat que la ramaderia extensiva i la presència de l'os a les muntanyes és “impossible”.

