Consulta en directe l'estat del trànsit en l'operació sortida de Sant Joan

Més de 305.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i aquest dissabte al matí, en l'operació sortida del pont de tres dies de Sant Joan. Des del Servei Català de Trànsit destaquen que aquesta xifra representa un 60% dels prop de mig milers de vehicles que es preveu que es calcula que es desplaçaran en aquest pont.Per altra banda, hi ha circulació complicada en diverses vies catalanes. Des de Trànsit informen que a l'AP-7 hi ha aturades de 12 km entre Mollet i la Roca sentit nord i 2 km a Llinars en sentit nord. A la C-33 es registren retencions a Parets de 3 km per enllaçar amb l'AP-7. I 8 km entre Sant Cugat i el Papiol sentit sud.A la C-35 hi ha aturades de 2 km a Llagostera per enllaçar C-65 i a l'N-340, ja es parla d'aturades durant 5 km al Vendrell, en sentit sud. En la resta de vies la situació és tranquil·la.Cal recordar que està previst que la gran part dels desplaçaments d'aquests es produeixin cap a cap al litoral català, a la Costa Brava i la Costa Daurada.Des d'aquests tres enllaços pots estar al dia de tot el que passa a les carreteres catalanes:, en directe, l'estat del trànsit a les carreteres catalanes.Els Mossos d'Esquadra faran uns 900 controls d'alcoholèmia, drogues, motos, distraccions, transport de pirotècnia, velocitat i seguretat passiva, 52 dels quals seran d'alcohol i drogues durant la nit de la revetlla.

