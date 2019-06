Guàrdies civils de l'1-O es queixen perquè no els han donat una medalla

Es descriuen ells solets

Per Anonim 1234 el 22 de juny de 2019 a les 14:09 1 0

Ah, quin gran merit, atonyinar ciutadans desarmats que aixecaven les mans i segrestar urnes. I a més no veu impedir res, perquè el referendum es va fer. Que després en Puigdemont no sabés aprofitar-ho és una altra cosa, però vosaltres no veu impedir res. Ho veu intentar pero no ho veu aconseguir, i ja a mitja tarda, donat el vostre fracas i veient que no ens podieu aturar (i ho va veure tot el planeta), us veu rendir i van ordenar retirada. La medalla l'haurien de donar als Mossos que es van carregar els terroristes de Les Rambles, la rabia que us va fer alló i la rabia que us fa que us ho recordin. Us surt l'odi contra Catalunya pels poros.