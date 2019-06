Guàrdies civils de l'1-0 es queixen perquè no els han donat una medalla

Que tal 👋🏻 @marcmarquez93 ¿Te imaginas que por ganar el #MundialMotoGP el premio fuera un patinete eléctrico? Pues eso nos han dado a los Guardias Civiles por impedir la secesión de Cataluña de España 🇪🇸, una simple “felicitación”#JuntosParamosElGolpe#HablandoCLARO — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) 20 de junio de 2019

Agents de la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu que havia d'impedir la celebració del referèndum de l'1-O del 2017, i que després es van quedar a Catalunya fins a les eleccions del 21-D, lamenten que només els hagin "felicitat" per haver participat en aquesta operació, quan el que ells reclamaven era una condecoració oficial.Associacions de policies consideren que la felicitació és "irrellevant" per a les seves carreres professionals, ja que no comptarà per als ascensos o per una petició d'un canvi de destinació. També apunten que, a més, no els ha arribat a tots els agents que hi van prendre part, i reclamen una condecoració.En un comunicat, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) exigeix que els agents han de ser reconeguts amb l'Ordre al Mèrit Policial i l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil. En concret, reclama les creus amb distintiu vermell o blanc que, entre altres mèrits, reconeix aquells serveis "amb un alt sentit del patriotisme o de la lleialtat".El reconeixement -la felicitació-, segons avança El Independente , s'ha tramitat des de la Zona de Catalunya a un total de 4.915 agents de la Guàrdia Civil.L'Associació Pro Guàrdia Civil (APROGC) ha fet una campanya a les xarxes utilitzant noms d'esportistes per a fer més visible la seva protesta, com Rafa Nadal, Marc Márquez, Carolina Marín o Marc Gasol.

