Castellà: «L'única resposta possible al judici és un pols definitiu a l'Estat»

El portaveu de Demòcrates de Catalunya i diputat al Parlament, Antoni Castellà, ha defensat que l'única resposta política possible a les sentències del Tribunal Suprem (TS) als presos polítics "és fer un pols definitiu a l'Estat".En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que així li van traslladar al president de la Generalitat, Quim Torra, durant la reunió que van mantenir dins de la ronda de contactes que s'està duent a terme per consensuar una resposta davant la sentència.Segons Castellà, van explicar a Torra que només tindria sentit dissoldre el Parlament i convocar unes eleccions "si s'aconsegueix un front comú de l'independentisme amb un únic punt al programa: aixecar la suspensió de la declaració d'independència del 27 d'octubre"."Això és executar el mandat de l'1-O i un pols polític a l'Estat. Qualsevol altre tipus de convocatòria electoral, que seria convocar unes eleccions autonòmiques, ens semblaria un frau", ha advertit el diputat al Parlament.Després de considerar que no té sentit celebrar un altre referèndum, ha reivindicat que el mandat de l'1-O només es pot executar per la via unilateral, i creu que la resposta política a les sentències que plantegen és compatible amb impulsar mobilitzacions o altres iniciatives com un tancament de caixes o vagues generals, que defineix com a "instruments de reacció resistencial"."La reacció resistencial és de protesta, però el gran repte que tenim és si, a més d'aquesta protesta, donem una resposta política. I una resposta política de pols a l'Estat no pot tenir mitges tintes", ha sostingut.Per Castellà, el més a prop que s'ha estat de la independència va ser l'1 d'octubre, quan es va visualitzar "el límit de la violència de l'Estat" contra els ciutadans, i creu que no ho superaria en cas que s'aixequés la suspensió de la declaració d'independència en estar Espanya dins de la UE i l'OTAN."L'única cosa que no pot fer Espanya en aquests moments, a diferència dels últims tres segles, és exercir l'estat de guerra. Dono per descomptada la violència policial i la repressió judicial, però no l'estat de guerra. No tenen capacitat mentre estiguin a la UE d'exercir-ho", ha apuntat.En preguntar-se-li si se senten sols en la defensa de la via unilateral, ha assenyalat que "pot ser que sí" des d'un punt de vista de partit però no de suport social, i ha reptat al fet que algú expliqui si existeix una altra via perquè Catalunya sigui independent.Sobre el paper que juga el Govern, considera que "és un govern autonòmic que gestiona el poc poder institucional" que té i que és el que li toca fer, a més de puntualitzar que viu una situació excepcional tenint en compte que està format per formacions els lideratges de les quals estan a la presó o viuen fora d'Espanya.No obstant això, sí que critica que l'executiu català apel·li al fet que estan fent república: "No crec en absolut en els conceptes 'Fem república'. No existeix. Una república es fa un dia, el dia que es decideix trencar".

