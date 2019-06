L'operació sortida complica el trànsit a diferents vies catalanes

Més de 305.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i aquest dissabte al matí, en l'operació sortida del pont de tres dies de Sant Joan. Des del Servei Català de Trànsit destaquen que aquesta xifra representa un 60% dels prop de mig milers de vehicles que es preveu que es calcula que es desplaçaran en aquest pont.Per altra banda, i quarts d'onze del matí, informen que no hi ha retencions a cap via catalana i que on hi ha més intensitat de trànsit és a l'AP-7, en el tram nord, en sentit Girona. De moment, doncs, tranquil·litat, a la xarxa viària.Cal recordar que està previst que la gran part dels desplaçaments d'aquests es produeixin cap a cap al litoral català, a la Costa Brava i la Costa Daurada.Des d'aquests tres enllaços pots estar al dia de tot el que passa a les carreteres catalanes:, en directe, l'estat del trànsit a les carreteres catalanes.Els Mossos d'Esquadra faran uns 900 controls d'alcoholèmia, drogues, motos, distraccions, transport de pirotècnia, velocitat i seguretat passiva, 52 dels quals seran d'alcohol i drogues durant la nit de la revetlla.

