VÍDEO La flama del Canigó, a punt per arribar a tot Catalunya

La Flama del Canigó a Vic, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep M. Costa

Tot a punt perquè la Flama del Canigó arribi a tot Catalunya. La tradició, que es va iniciar el 1955 a partir del poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer, mana que, la nit del 22 al 23 de juny, la flama es distribueixi des de la icònica muntanya nord-catalana fins a arreu del país. Una celebració que sempre ha barrejat cultura popular i reivindicació, i que es va presentar a Ripoll aquest divendres, amb participació de l'alcalde, Jordi Munell, i representants d'Òmnium Cultural i dels consells comarcals del Ripollès i d'OsonaLa Flama, que es custodia durant tot l'any al Castellet de Perpinyà, arribarà aquesta nit al cim del Canigó, on s'hi encendrà una foguera a partir de la qual es distribuirà arreu dels Països Catalans. La Flama s'emprarà per encendre els focs de Sant Joan en molts indrets del país. A més de protagonista de diverses tradicions vinculades al cicle de Sant Joan i al solstici d'estiu -especialment, a les comarques pirinenques-, la Flama té també un punt reivindicatiu, com a símbol de la persistència de la cultura catalana.Està previst que la Flama arribi al Parlament de Catalunya el dia 23, vigília de Sant Joan, al migdia, on la rebrà el president de la cambra, Roger Torrent, i s'hi llegirà un manifest, escrit per la seva predecessora i presa política, Carme Forcadell.Transportar una flama, especialment a l'estiu i en determinades zones, implica una sèrie de riscos. Per això els Agents Rurals duran a terme un operatiu de suport durant el trasllat, especialment en els primers trams, quan la Flama passa per zones forestals i camps agrícoles de secà.

