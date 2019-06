El Madrid bat el Barça al Palau i es queda la lliga de bàsquet

El Reial Madrid ha fet bons els pronòstics i el que s'ha vist en la sèrie final i ha guanyat la lliga de bàsquet, després d'imposar-se al FC Barcelona al Palau per 68-74, en el quart partit de la final, que s'ha resolt per un resultat global de 3-1 per a l'equip madrileny.El conjunt que entrena Pablo Laso ha estat clarament superior al Barça en tota la final, i els homes que entrena Svetislav Pešić només han pogut guanyar -i patint- un únic partit, el de dijous al Palau.Amb la victòria, el Reial Madrid confirma la seva hegemonia els darrers anys al bàsquet estatal: és el seu segon títol consecutiu, i el quart en cinc anys. El Barça, pel contrari, no aixeca la copa des del 2014.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor