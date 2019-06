VÍDEO Així es viu des de dins un salt de Nans Vells de la Patum

La Patum es viu aquests dies a Berga amb molta intensitat i de moltes maneres diferents. Aquesta vegada un vídeo de Gerard Esteban (Jou Produccions) mostra la Patum com molt poca gent ha pogut veure-la abans, ni més ni menys que des de la perspectiva d'un dels nans. La càmera Go Pro es va col·locar en un dels protagonistes abans de sortir a ballar el quart salt de la nit de dijous.

En el vídeo es poden veure les imatges de com la comparsa surt a la plaça de Sant Pere des dels baixos de l'ajuntament, es fa espai a la rotllana i executa el ball. També es pot percebre el cansament i satisfacció dels protagonistes un cop finalitza la seva actuació i retornen al consistori. A més, tot plegat s'alterna amb imatges generals de la plaça on s'observa com milers de persones acompanyen els nans en aquest salt.