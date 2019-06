Dos estudiants de Granollers inventen un sistema per poder reutilitzar el plàstic domèstic

Ramon Cuset i Jordi Yuste, amb la seva extrusora de plàstic Foto: Jaume Ventura

En Ramon i en Jordi són dos estudiants d’Automatització i Robòtica de l’ Escola Municipal del Treball de Granollers . Acaben de rebre, juntament amb diversos estudiants de dos cicles més del centre, el premi Innova FP. El seu invent: una extrusora de plàstic que permet transformar i reutilitzar el plàstic domèstic que utilitzem a casa. "Som dues persones que ens preocupem pel món on vivim i que som reivindicatives. Vèiem que hi ha un problema amb el consum de plàstic i ens vem preguntar per què no se li pot donar un segon ús. El professor Rafa Aranda ens va acompanyar a tirar-ho endavant", precisa Yuste.Cuset explica com funciona l'invent: "El plàstic s'introdueix amb una tolva. Hi ha un motor reductor que acciona un eix sense fi, que al donar voltes va desplaçant el material per l'interior del tub. Com que està calent, el plàstic passa de sòlid a líquid. Al final del tub hi ha un petit capçal que ens ho transforma en el filament". Quan ja el tens, només cal recollir-lo i utilitzar-lo en una impressora 3D per construir l'objecte que es desitgi", detalla.L’institut ha fet un estudi per saber quina sortida tindria l’invent al mercat. En un primer moment, en Ramon i en Jordi l’han dissenyat perquè tothom amb uns mínims coneixements tècnics pugui construir-lo a casa. Tot i això, no descarten que el seu ús pugui ser més generalitzat per poder-lo adquirir ja fet.

