L'Ajuntament de Manresa reparteix les 21 regidories a parts iguals entre ERC i Junts

Manresa 2019 Totes les dades Cens total: 52.775 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.513 61,61% Abstencions: 20.262 38,39% Vots nuls: 112 0,34% Vots en blanc: 252 0,78% Partit Vots % Regidors

L'acord entre ERC i Junts per Manresa per governar a la capital del Bages ha buscat la igualtat en pràcticament tots els sentits. Valentí Junyent (Junts per Manresa) i Marc Aloy (ERC) han presentat conjuntament aquesta tarda el repartiment de carteres pels propers quatre anys. La distribució serà equitativa per a les dues formacions i els 16 regidors escollits tindran atribucions. El nou govern municipal comptarà amb sis tinents d'alcalde, dos menys que el darrer mandat. Seran, però, al 50% per a cada formació.L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat que el nou govern comptarà amb quatre àrees, dues presidides per Junts i dues per ERC. Aquestes se subdividiran en un total de 21 regidories, repartides entre els 16 regidors que sumen les dues formacions.Per la seva part, Aloy ha estat l'encarregat de desgranar les funcions de cadascuna. Entre els canvis de nomenclatura- com ara que la de Dona i Igualtat passa a dir-se Feminisme i LGTB o la de Salut serà Ciutat Saludable-, destaca la creació de noves. D'elles destaca la de Ciutat Verda, que apostarà fer de la ciutat més sostenible; la de Nova Ciutadania, que buscarà acostar el municipi als nouvinguts; o la creació d'una del Centre Històric que suposarà la supressió de la figura del comissari. En aquest sentit, ha explicat Aloy, s'ha intentat adaptar les carteres a les necessitats canviants de la ciutat.El segon i tercer tinent d'alcalde, Joan Calmet (Junts) i Cristina Cruz (ERC), amb experiència ja a l'Ajuntament de Manresa, seran dos dels edils que més carteres aglutinaran. Calmet es farà càrrec de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil – que es tornen a fusionar com anys enrere-, i Turisme i Projecció de Ciutat. Cruz, repetirà al capdavant d'Ocupació, Empresa i Coneixement, alhora de Feminismes i LGTBI. Tots dos seran presidents de dues de les quatre àrees en les quals s'englobarà el nou govern: Calmet de Serveis Generals, i Cruz de Desenvolupament Local.Junyent, alcalde durant el primer any i responsable de la cartera d'Hisenda, ha volgut deixar clar que, independentment del color, s'ha buscat atribuir a cada edil les regidores que li eren més afins per tal d'optimitzar "les capacitats de cadascú". En aquest sentit, ha afegit Aloy, l'equip de govern comptarà amb dos regidors més que en el darrer mandat malgrat que, a diferència de llavors, tots tindran atribucions.Antoni Masegú (Junts), quart tinent d'alcalde, assumirà Ensenyament i Universitats, i Esports. A més presidirà l'àrea de Drets i Serveis a les Persones. El cinquè tinent, David Aaron (ERC), president de l'àrea de Territori, tindrà la cartera d'Urbanisme i Mobilitat. La darrera tinent d'alcalde serà Núria Masgrau (Junts), regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, i de Barris Acció Comunitària i Civisme.Pel que fa a la resta d'edils, Muntsa Clotet (ERC) es farà càrrec de Recursos Humans i Govern Obert; Josep Gili (Junts) de Qualitat Urbvana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent; Claudina Relat (Junts) de Centre Històric; Mariona Homs (ERC) d'Acció i Inclusió Social; Jamaa Mbarki (ERC) de Nova Ciutadania i Cooperació, i Habitatge; Anna Crespo (ERC) de Cultura i Festes; Rosa M. Ortega (Junts) d'Infància, Joventut i Persones Grans; i Mercè Tarragó (Junts) de Ciutat Saludable.El ple del cartipàs se celebrarà el proper 27 de juny. A banda de nomenar els regidors delegats de cada competència, en ell també s'aprovarà la dedicació i retribució de cadascun.

