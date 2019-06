Justícia relleva la directora de la presó de Lledoners

El centre penitenciari de Lledoners tindrà nova directora. La conselleria de Justícia ha comunicat que Susana Gracia rellevarà Paula Montero al capdavant de la gestió de la presó, que tot just es prepara per rebre de nou els presos polítics, un trasllat que es produirà, previsiblement, la setmana que ve.Justícia argumenta que Montero ha estat directora de Lledoners durant tres anys tot i que va assumir el càrrec amb un compromís inicial d'estar dos anys en la direcció. El seu objectiu, expliquen des de la conselleria, ha estat "la consolidació d'un model de participació i de resolució alternativa de conflictes". Ara, Montero, psicòloga de formació, s'incorpora als serveis centrals de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima amb la missió d'impulsar el Pla Estratègic de l'Execució Penal d'Adults i consolidar la recent reestructuració de la Direcció General dels Serveis Penitenciaris.La nova directora serà Susana Gracia, amb una trajectòria en centres penitenciaris que va iniciar l'any 1989. És licenciada en Geografia i Història i Diplomada en Educació Social i entre 2015 i 2017 va ser cap de programes d'Educació social al Centre Penitenciari Quatre Camins. Des d'aleshores i fins ara coordinava tots els programes de rehabilitació de Lledoners com a subdirectora de tractament. Assumirà la direcció a partir de l'1 de juliol.La conselleria de Justícia tot just es prepara per al trasllat dels presos un cop ha acabat el judici i esperen que es dicti sentència. Es posarà tot en marxa quan arribi l'ordre d'Institucions Penitenciàries per fixar com i quan es fa el trasllat.

