Consulta en directe l'estat del trànsit en l'operació sortida per Sant Joan

Entre aquesta tarda i la nit de dilluns a dimarts, amb motiu del pont de Sant Joan, centenars de milers de cotxes circularan per les principals vies catalanes, majoritàriament en direcció al litoral català, a la Costa Brava i la Costa Daurada. Uns 515.000 cotxes sortiran de l'àrea de Barcelona, la que es preveu més conflictiva de tot el país. Per aquest motiu, Interior ha demanat molta precaució en les properes hores, quan es dona el tret de sortida a la mobilitat d'estiu. Podeu consultar en aquest enllaç , en directe, l'estat del trànsit a les carreteres catalanes.Es preveu un increment del trànsit d'entre el 18 i el 21% respecte el 2018 a l'AP7 i la C-32 al Garraf. En totes dues vies, per tal de facilitar la fluïdesa de la circulació, hi haurà carrils addicionals. Trànsit també n'instal·larà a les altres vies que es preveu més conflictives: la C-58, l'N-340, la C-31, la C-65, la C-14 i la C-15.Els Mossos d'Esquadra faran uns 900 controls d'alcoholèmia, drogues, motos, distraccions, transport de pirotècnia, velocitat i seguretat passiva, 52 dels quals seran d'alcohol i drogues durant la nit de la revetlla.Aquest any Sant Joan coincideix amb la Patum de Berga. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha explicat que no variarà gaire el dispositiu respecte altres anys, que consisteix bàsicament en fer controls d'alcoholèmia a les sortides de la localitat. De fet, espera que la coincidència entre les dues festes faci que diumenge i dilluns hi hagi menys visitants de fora de la capital berguedana.

