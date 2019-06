Cap membre del Govern confirma l'assistència al proper acte de Felip VI a Catalunya

El rei presidirà el proper dijous 27 de juny la Nit de la Logística al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en el marc d'un esdeveniment que se celebra amb motiu del Saló Internacional de la Logística (SIL), impulsat per el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), dirigit per Pere Navarro.Al sopar també està previst que acudeixi la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, segons han informat a Europa Press fonts de la Delegació. Per part de la Generalitat, no ha confirmat la seva assistència cap representant del Govern, fonts de l'executiu català han explicat a Europa Press.Durant el sopar, està previst el lliurament dels Premis SIL, coincidint amb el saló de logística, que preveu reunir unes 650 empreses i rebre 30.000 visitants en la seva edició número 21, que se celebra de dimecres 26 a divendres 28 de juny al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona.El SIL coincidirà amb diversos salons, com el tercer eDelivery Barcelona Expo & Congress, el Congrés Mundial de zones franques i al Intrade Summit BCN.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor