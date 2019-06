FOTOS L'estrambòtic regal que ha rebut Victòria Federica, neboda de Felip VI

no sé si es la puesta de largo de Victoria Federica o la reunión de Santa Justa Klan pic.twitter.com/bRqqds7oSL — 📓 (@rvbiari) 21 de juny de 2019

QUIERO UN REALITY DE VICTORIA FEDERICA Y LO QUIERO YA pic.twitter.com/W6sA6kCmNl — Viti (@elBeneviti) 21 de juny de 2019

La filla de la Infanta Elena i neboda del reial espanyol Felip VI ha celebrat la seva majoria d'edat amb la tradicional "presentació en societat", festa que agrupa les elits de l'Estat. La membre de la Casa Reial ha estat acompanyada de la seva família, membres de la monarquia i de l'alta societat espanyola en una finca a les afores de Madrid.En aquesta celebració, Victoria Federica ha rebut molts regals per part dels centenars de convidats que van acudir a la festa. Entre aquests presents, un s'ha acabat fent viral a les xarxes a través d'una foto publicada. A la filla de la Infanta li han regalat un porc vietnamita embolcallat amb una bandera d'Espanya. Segons informen diversos mitjans , la festa va ser un regal del rei emèrit Juan Carles i va provocar un sisme a la família, degut "al mal comportament" de la filla de la Infanta.La venda dels porcs està prohibida, sobretot per tenir-los com a mascota, ja que la seva expansió incontrolable causa molts problemes a la natura. El govern espanyol la va decretar com a "espècie invasora". En la festa de Victoria Federica va actuar també Juan Magan, cantant de Badalona i un dels més cèlebres artistes de l'anomenat estil "electrolatino".

