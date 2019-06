Jutjats dos cupaires per resistència i lesions a guàrdies urbans en un acte a favor de l'1-O

Un exconseller de la CUP al districte de Sant Andreu de Barcelona i un altre membre de la formació independentista han estat jutjats aquest divendres pels delictes de resistència i atemptat a l'autoritat, a més de lesions, per suposadament haver agredit uns guàrdies urbans durant un acte de suport al referèndum de l'1-O dies abans de la votació. Els acusats han negat totalment els fets i han acusat els agents d'actuar amb "prepotència". No obstant això, la fiscalia els demana un i dos anys de presó.Els fets es van produir la nit del 16 al 17 de setembre del 2017, a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, del barri de la Sagrera de Barcelona. Durant tot el dia s'havien celebrat actes a favor del referèndum i a la matinada es va fer un concert i una sessió de punxa-discos, amb tots els permisos municipals. No obstant això, alguns veïns van trucar la Guàrdia Urbana per l'elevat so de la música.Una patrulla va intentar convèncer els organitzadors, entre els quals hi havia l'aleshores conseller de la CUP al districte, Ivan Altimira, per abaixar el so. Uns altres agents van arribar amb una furgoneta per donar suport i es van quedar a uns metres. Un dels organitzadors, l'altre acusat, va voler fer una foto de l'actuació policial al concert i això va provocar que els policies el volguessin identificar. A partir d'aquí és on divergeixen completament les versions.Segons la fiscalia i els guàrdies urbans, el jove va fer amb el mòbil diverses fotos de prop als agents. Un d'ells li va dir que parés i que li mostrés el DNI. El noi no es va voler identificar i a partir d'aquí va començar una discussió acalorada. En un moment determinat, Altimira s'hauria apropat a la discussió "alterat" i dient que era "el representant del poble" i hauria intentat endur-se el jove perquè no fos identificat.Això va provocar que els agents ho intentessin impedir durant 20 o 30 metres, es van agafar mútuament i el jove hauria donat una puntada de peu a la cuixa d'un agent, fent caure el policia i a la resta de persones que hi havia al voltant. Finalment, però, el jove va ser arrestat per atemptat a l'autoritat i els policies van comunicar a Altimira que seria investigat per resistència a l'autoritat. Alguns dels agents que hi van intervenir van patir lesions lleus a les articulacions que els van provocar algun dia de baixa.En canvi, segons els dos acusats, el jove cupaire només va fer una foto genèrica de l'actuació policial, però un agent, amb qui ja havien tingut alguna discussió en anteriors ocasions, va actuar amb "prepotència" i li hauria fet caure el mòbil a terra. Quan el noi es va ajupir per recollir-lo, els policies l'haurien estirat per la cinta d'una ronyonera que portava i l'haurien empès a terra.Acte seguit tres o quatre policies s'hi van tirar al damunt per reduir-lo, amb tanta força que també van fer caure Altimira, que era allà a prop i havia intentat calmar els ànims, segons la seva versió. Tots dos han negat que donessin cap cop als agents i que Altimira intentés interposar-se entre els agents i el jove finalment arrestat.Davant d'aquestes versions tant discrepants, el magistrat ha decidit fer un encarament entre els dos acusats i el principal agent implicat perquè ratifiquessin les seves versions, cosa que han fet.Els agents que van intervenir han admès un "error" en l'atestat policial, ja que inicialment no es va posar que Altimira estigués investigat ni hagués donat un cop amb el braç a la mà d'un agent. En una ampliació de l'atestat, en la qual tampoc van participar tots els agents intervinents, se'l va posar com a investigat, però sense descriure cap suposada agressió per part seva.Altimira s'enfronta a un any de presó per resistència a l'autoritat, mentre l'altre acusat podria ser condemnat a dos anys de presó per atemptat a l'autoritat i lesions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor