Practicant per ser espies amb «La Agencia»

Nom del joc: La Agencia

Autor: Toni Serradesanferm

Editorial: Games 4 Gamers

Número de jugadors: 3-6

Temps de joc: 20-40 minuts

Edat: a partir de 7 anys



Si la curiositat és una de les característiques innates a la naturalesa humana, podríem afirmar que espiar és la perversió de la curiositat, és anar més enllà del permès per satisfer la curiositat amb finalitat d'obtenir beneficis personals. Així no és d'estranyar que conjuntament amb la prostitució, l' espionatge sigui considerada una de les professions més antigues del món Ja 3000 anys a.C., en el vast imperi mesopotàmic que abastava des del Mediterrani fins al Golf Pèrsic, Sarvon I de Acad va crear una xarxa d'espies formada per mercaders que l'informaven de les característiques dels territoris i de les civilitzacions que pretenia dominar. Des de llavors, el desenvolupament de l'espionatge ha anat estretament lligat al desenvolupament dels pobles, dels imperis i dels estats, ha condicionat guerres i ha marcat el curs de la història. Amb La Agencia us acostareu a aquest món d'intrigues i sospites, d'enganys i deduccions, un món a la penombra lluny dels estereotips de les aventures de James Bond.L'ambaixador més important de la capital organitza una gran festa a l'Ambaixada i ha convidat els diplomàtics més importants del país. L'Agència secreta per la qual treballeu us encarrega infiltrar-vos a la festa i aconseguir tanta informació confidencial pugueu d'entre tots els diplomàtics que hi assistiran. Reunireu el vostre equip d'agents i els enviareu a la festa. No sabeu a on la celebrarà l'ambaixador; tant pot ser al jardí com al saló, així que els vostres homes s'hauran de saber adaptar al lloc quan arribin a l'Ambaixada.Malauradament, la vostra Agència no serà l'única que haurà tingut aquesta idea i els agents, a més, hauran de competir amb els agents de les altres agències per aconseguir informacions importants i fins i tot reclutar els agents de la competència i evitar que us reclutin als vostres millors agents.El que primer us cridarà l'atenció és la forma com tindreu les cartes a la mà. Mentre que habitualment teniu les cartes agrupades, a La Agencia les tindreu distribuïdes entre la mateixa mà i la taula. Dues cartes a sobre la taula, una cara amunt i l'altra, cara avall; i dues més a la mà, una mirant cap a vosaltres i l'altra mirant cap a la resta de jugadors. Amb això us adonareu que no coneixeu al 100% les vostres cartes però sí que coneixeu part de les cartes dels altres jugadors.El joc assoleix una sensació d'incertesa, intentant descobrir quines són les vostres cartes quan toca jugar-les i, a la vegada, discernint si els rivals seran conscients de les cartes que tenen a la mà.I en segon terme, en poc més de 30 minuts, les regles us submergiran en un intens joc d'espies on haureu d'aconseguir la informació que guarden els diplomàtics, mentre procureu que no us capturin els vostres agents i intenteu reclutar els agents rivals. Tot i ser un gènere literari, l'espionatge no ha estat gaire tractat en els jocs de taula, per tant, La Agencia és una bona ocasió perquè valoreu si teniu fusta d'espies abans de decidir si us voleu convertir en espies de veritat.

