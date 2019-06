El Festival Nits de cinema oriental estrenarà 25 pel·lícules a Vic

El Festival Nits de cinema oriental tornarà a Vic el proper juliol amb 25 llargmetratges d'estrena. Tal ha explicat aquest migdia el director del certamen, Quim Crusellas, s'hi podrà trobar des de superproduccions fins a films de cinema d'autor per oferir una panoràmica de la diversitat del cinema asiàtic.S'hi podran veure dues estrenes mundials com són Once Upon a Time in China: Warriors of the Nation i Yatsurgi 8. També hi ha nou estrenes internacionals, sis d'europees i vuit que s'estrenaran a l'estat espanyol. El certamen començarà el 15 de juliol i s'allargarà fins al 21. Es projectaran un total de 44 films, 31 dels quals són llarmgmetratges i 13 curts, que estan produïts a la Xina, Japó, Hong Kong, Tailàndia, Taiwan, Corea del Sud, Nepal i l'Índia.D'entre les superproduccions d'estrenes, Crusellas ha destacat Junglee, Big Brother, Missbehaviour, Homestay, The Outlaws, Golden Job i The Knight of Shadows, protagonitzada pel famós Jackie Chan. D'altra banda, quant al cinema independent, s'hi podrà veure The Road not Taken, Under One Umbrella, Andhadhun, Spring Sparrow, i Strega. Tanquen les propostes d'estrenes The Man Who Feels No Pain, Pegasus, Saint Young Men, Red Blade, i The Pool.Crusellas ha destacat que enguany el cinema d'acció té un pes important en el festival, pel fet que les arts marcials són un component bàsic en la cultura popular asiàtica. Per això mateix, enguany es presenta la retrospectiva "Thai Action!" que agrupa el millor cinema d'acció tailandès amb films com Born to Fight, Hard Gun, Chocolate, Ragin Phoenix i Bangkok Knockout.L'actriu Jeeja Yanin rebrà el Premi Honorífic del Festival Nits. Tal com ha destacat Crusellas, "és una de les estrelles de la cinematografia tailandesa i un referent del cinema d'arts marcials internacional". Yanin serà a Vic per rebre el guardó el proper juliolDe fet, també es programaran films d'aquesta actriu com són Chocolate, que la va convertir en una gran estrella femenina del cinema d'acció asiàtic; i Raging Phoenix, el film inaugural del certamen que combina la tècnica d'arts marcials i breakdance.El director del certamen també ha explicat que enguany s'afegeix una nit al programa per donar la benvinguda a convidats, col·laboradors i al públic nitòman. A més de concerts i actuacions, s'hi projectarà el primer film del festival: Chocolate.D'altra banda, també hi haurà una Marató el diumenge amb les pel·lícules Saint Young Men, Big Brother i Golden Job. I a la Bassa dels Hermanos hi haurà un espai expositiu durant el festival amb els projectes "Prisoners Assistance Nepal" de Bernat Almirall i "Japó il·lustrat: teatre i mitologia" d'Angie Delgado.Abans que comenci el Festival Nits, els Centres Cívics de Vic ofereixen una quinzena d'activitats al voltant del cinema, la música i la gastronomia oriental. Per tant, es pot participar en taller de cuina, xerrades, taller de teatre d'ombres, xerrades....Enguany també se celebrarà la segona edició del concurs Vicsudon, en què les peces de 3 minuts de durada han de fer referència a Vic i tenir elements asiàtics.

Consulta tota la programació



Durant la roda de premsa de presentació de la 16a edició del Festival Nits Foto: Josep M. Montaner

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor