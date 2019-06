La Generalitat no veu maltractament ni motivació ideològica en l'actuació de la mestra de Terrassa

El Departament d'Educació constata que no s'ha pogut evidenciar fefaentment maltractament físic ni tampoc percep motivació ideològica en l'actuació d'una mestra de l'escola Font de l'Alba de Terrassa. La família l'acusa d'haver agredit la seva filla per dibuixar banderes espanyoles en un àlbum.Educació sí que creu que hi ha fets que podrien constituir una "falta lleu", com ara esquinçar en públic el treball de la nena o deixar-la sola al passadís. Per aquest motiu, obrirà un expedient disciplinari a la professora. Ja va establir com a mesura cautelar que la tutora sempre havia d'estar acompanyada per una docent quan dirigís una activitat d'ensenyament o aprenentatge a l'aula.