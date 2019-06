El Suprem confirma el processament de Comín i Serret

La Sala de lo Penal del Tribunal Suprem ha confirmat el processament dels polítics exiliats Toni Comín i Meritxell Serret. Segons ha informat en un comunicat, el tribunal desestima els recursos d'apel·lació i els processarà per rebel·lió i malversació -Comín- i per desobediència i malversació -a Serret-.El tribunal afirma, en el comunicat, que en la causa hi ha indicis rellevants que els màxims dirigents del procés "van planificar, organitzar i implementar l'execució del referèndum, amb coneixement dels elevats riscos d'actes de violència que comportava, al que ha de sumar-se que no només no ho van suspendre quan se'ls va recordar els seus probables conseqüències, sinó que el dia dels fets estaven en l'espai territorial català on s'estava celebrant".L'escrit afegeix que "si es trobava a les seves mans deixar sense efecte la situació de greu risc que generava la seva celebració i eren coneixedors de tots els factors que inevitablement ho determinaven, resulta difícil concloure que no havien de respondre d'uns fets que podien evitar simplement suspenent la convocatòria, tal com aconsellaven els comandaments de la policia de la comunitat" -en referència a les advertències dels Mossos-.En relació amb el delicte de rebel·lió, la Sala de lo Penal considera que és un concepte de rebel·lió diferent al clàssic en tant que es produeix des d'una comunitat autònoma ja consolidada que busca desconnectar-se de l'Estat.El tribunal rebutja l'argument de la defensa relatiu al fet que és inviable mantenir el processament pel delicte de rebel·lió després del pronunciament del tribunal de Schleswig-Holstein (Alemanya).Pel que fa a la comparació que va fer la justícia alemanya sobre els fets ocorreguts l'1-O amb l'ocupació de la pista de l'Aeroport de Frankfurt, els magistrats del Suprem assenyalen que fins i tot es dóna la curiositat que en aquest cas els tribunals alemanys "van dictar una sentència condemnatòria per un delicte contra l'ordre públic, mentre que en el que ara es contempla, segons la sentència alemanya portada a col·lació ni tan sols es podria subsumir la conducta en un delicte contra l'ordre públic ".En definitiva, el Tribunal Suprem conclou que el que cal plantejar llavors és "quants policies serien necessaris per obligar a complir les normes i les resolucions judicials que s'estaven infringint" durant els fets de la tardor de 2017. "És important preguntar-se per la força pública que seria necessària perquè la llei es complís en el territori autonòmic", escriuren els magistrats. "Això ens donaria una idea aproximada del nivell de força legítima de l'Estat que es requeria implementar per neutralitzar i controlar la conducta il·lícita planificada, dirigida i organitzada presumptament pels dirigents del procés".

