L’Arquebisbat de Tarragona relleva tres clergues acusats de doctrina sexual dubtosa

Segons l’Arquebisbat, si en algun moment del procés canònic apareguessin indicis de delicte de l’àmbit penal civil, es comunicaria a l’autoritat judicial de l’Estat. Per altra banda, la institució eclesiàstica assenyala que l’acusació no implica condemna i que cal respectar la presumpció d’innocència dels acusats, i, si a la fi del procés fossin declarats innocents, se’ls reintegraria a altres tasques pastorals.



Les mesures cautelars i els nomenaments esmentats entraran en vigor dimarts vinent. L’arquebisbe Joan Planelles "encomana a Déu tant els mossens com les parròquies afectades, al mateix temps que agraeix els serveis, la col·laboració i la comprensió de tothom".



Associació suspesa el 2017



El cas afecta clergues de les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic, que havien format part del Seminari Poble de Déu, creat el 1977 a Barcelona. L'Arquebisbat de Barcelona va suspendre l'Associació privada Seminari Poble de Déu (SPD) el 15 d'abril de 2017 per raons "estrictament d'ordre teològic". Aleshores, els bisbes "van creure que no es donaven prou garanties per a la continuïtat de l'associació i que aquesta no gaudia de la necessària confiança de l'Església per a dur a terme l'ensenyament de la doctrina catòlica, que era un dels objectius principals de l'SPD".

L’Arquebisbat de Tarragona rellevarà dimarts de les seves funcions els mossens Pere Fibla, Xabier Segura i Miquel Barcos, clergues de la clausurada associació Seminari del Poble de Déu que exerceixen en diverses parròquies de l’arxidiòcesi -principalment a l’Alt Camp i la Conca de Barberà-. Tots tres, juntament amb catorze religiosos més de Catalunya que havien format part de l’associació, estan sent investigats per un tribunal eclesiàstic constituït a Vic per delictes canònics. Els atribueixen pràctiques sectàries i doctrina sexual dubtosa, atès que l’associació permetia el sexe sense considerar-lo pecat.Segons informa l’Arquebisbat, el tribunal nomenat directament pel Vaticà per judicar les acusacions ha decretat cautelarment "la prohibició de l’exercici públic del ministeri sagrat" fins que no arribi la sentència canònica.Malgrat que l’arquebisbe Jaume Pujol va demanar a la Santa Seu que se suspengués la mesura cautelar, pocs dies abans de fer el relleu episcopal es va rebre la resposta negativa a aquesta petició, i l’arquebisbe Pujol, ja com a administrador apostòlic, va comunicar el 7 de juny als afectats que havien de finalitzar el seu servei a les parròquies el dia 25 de juny.

