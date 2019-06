L'eurodiputat del PP Santi Fisas no veu rebel·lió en el judici de l'1-O que ha tingut lloc durant quatre mesos al Suprem i que ha quedat vist per sentència. En una entrevista a Crónica Global i preguntat per la sentència, Fisas apunta que no hi va haver "un grau de violència" suficient com per atribuir-ho a la rebel·lió. "Crec que la rebel·lió és molt difícil que existeixi… Va haver-hi violència, però no en un grau tan important. Però jo tampoc soc jutge i respecto la decisió dels tribunals...", argumenta.Fisas assegura que manté una relació "excel·lent" amb Junqueras i Romeva. "Quan vaig començar al Parlament Europeu, en la meva primera legislatura, Romeva no era independentista. Després, es va anar convertint en independentista...", explica. "Amb Junqueras anàvem junts de Barcelona a Bèlgica. I després, mínim un cop al mes, ens venia a buscar un cotxe per portar-nos a Estrasburg, que era més d'una hora de viatge. L'he conegut molt, podria escriure un llibre amb totes les converses que hem tingut ... Sempre s'ha obert amb mi i sempre vam tenir una relació francament bona", assegura.Preguntat per si té pensat anar-los a veure a la presó, Fisas respon: "De moment no hi he anat, però quan deixi la política és possible que sí".

