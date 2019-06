FGC inaugura l'ampliació de l'andana de Provença

L'estació de Provença dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), una de les més congestionades de la xarxa pública catalana, ja té una nova andana, que passa dels tres metres útils anteriors a vuit. L'ampliació s'han inaugurat aquest divendres, després de tres anys d'obres, amb la presència del president Quim Torra, que ha lloat l'empresa pública de la Generalitat: "Com més el país s'assembli a FGC, millor anirem".Amb l'entrada en servei de l'ampliació de l'andana de Provença, que ha comptat amb un pressupost de 8 milions d'euros, es podrà incrementar la capacitat de l'andana en sentit Sarrià i la seguretat dels passatgers. De fet, fa uns anys, es van instal·lar unes mampares de vidre per evitar la caiguda accidental dels viatgers a les vies en cas d'aglomeracions, i aquestes es mantindran tot l'ampliació de l'andana. L'estació de Provença és la segona en volum d'usuaris de la línia Barcelona-Vallès, ja que hi transcorren les línies urbanes L6 i L7 i les S1, S55, S5 i S2.Concretament, el tram ampliat és de 27 metres de longitud, i compta amb una amplada de 8 metres mitjançant la construcció d'una galeria de 50 metres paral·lela a la volta de l'estació. També s'hi ha construït una nova escala entre la part ampliada i el vestíbul que permetrà la separació de fluxos d'entrada i sortida de passatgers.En la seva intervenció, el president de FGC, Ricard Font, ha ressaltat la "complexitat" dels treballs, ja que s'han efectuat sota sis edificacions del carrer Balmes, i ha demanat disculpes als veïns afectats. Font també ha volgut reconèixer l'esforç dels treballadors de FGC, que ha definit com l'equip 1901, en referència al nombre d'empleats de la companyia. Per aquest motiu, l'empresa ha gravat el nom de tots ells en els accessos de la nova entrada, des del carrer Rosselló amb Balmes.

