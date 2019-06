El Canet Rock, primer festival a signar el protocol contra la violència sexual en l'oci

El Canet Rock s'ha convertit aquest divendres en el primer festival en signar el Protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci , que es va presentar a finals de gener. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat que en aquesta "batalla" cal la implicació de "tots els agents" i "sobretot que la societat deixi de normalitzar el que abans era tocar el cul i fer una gracieta", ha exposat.El lema de la campanya que properament es portarà als Ferrocarrils de la Generalitat i als trens de Renfe és 'No en passem ni una', perquè "no volem que es redueixi sinó que desaparegui", ha afegit la consellera de Presidència, Meritxell Budó. Centenars d'ajuntaments han mostrat interès i fins ara s'han format els 800 nous agents policials, més de 600 comandaments intermedis dels Mossos d'Esquadra, 600 treballadors del sector de l'oci i 500 persones d'altres àmbits arreu del territori català.La directora del Festival Canet Rock, Gemma Recoder, ha dit que les violències sexuals van arribar a estar "tant normalitzades" que Joan Manuel Serrat va fer la cançó 'Menuda'. En aquest punt, ha cantat el fragment "pensa en mi, quan t'arrambin en el metro al matí". "Esperem que cap artista no s'hagi de fer una altra cançó perquè ja no sigui normal", ha manifestat Recoder, que s'ha mostrat convençuda que "la nostra societat està canviant, tenim molt a fer, tots tenim la obligació d'acabar amb aquestes accions terribles que ens han fet patir tant i encara fan patir".El protocol contra les violències sexuals en l'oci considera una infracció administrativa l'exhibicionisme obscè davant de persones adultes, la masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes, el seguiment obscè, la injúria sexual, fer fotos de parts íntimes, l'acorralament amb finalitats sexuals i altres conductes que impliquin una vexació sexual. En la seva presentació es va dir que es preveien fer 13.000 formacions.El protocol és d'aplicació a tot Catalunya, directament pels Mossos d'Esquadra, i de forma progressiva pels municipis i les policies locals i per les diferents entitats privades i altres ens locals que vagin formalitzant la seva adhesió a través de la signatura d'un conveni. Només serà exigible la seva aplicació pels establiments o activitats d'empreses, institucions o organismes que s'hagin adherit. El protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci el poden aplicar els professionals de la seguretat, titulars d'establiments públics o privats, organitzadores i promotores de les activitats d'oci, així com els càrrecs elecStes i el personal tècnic de l'administració.El departament d'Interior a través de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és l'encarregat d'impulsar la formació en col·laboració amb les entitats. Aquesta formació és obligatòria per al personal al servei de les diferents entitats, públiques o privades, que s'adhereixin al protocol. En concret, la formació és de sensibilització, capacitació, detecció i prevenció, eines per la intervenció i coneixements per atendre i actuar amb les persones afectades i les autores.El protocol es difon a través de la campanya 'No en passem ni una' amb distintius pels locals adherits, cartells informatius del protocol i cartells específics per informar del lloc o punt concret dins els locals. Més de 50 persones de diverses entitats públiques i privades han format part del grup de treball que ha treballat en el protocol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor