El «tripartit» de Lleida eliminarà tots els carrers franquistes

Els grups d'ERC, JuntsxCat- i del Comú han arribat a "amplis consensos" sobre la necessitat d'establir mecanismes de lluita contra la corrupció, un codi ètic per als càrrecs electes i de tirar endavant un nou reglament de participació ciutadana.Així mateix, també coincideixen en què cal retirar del nomenclàtor tots els carrers dedicats a persones vinculades al franquisme. L'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va decidir treure'n alguns i deixar-ne d'altres, mentre que l'anterior Paer en cap, Àngel Ros, es va negar a retirar-los Les formacions també s'han posat d'acord en el desplegament d'una comissió investigadora sobre els fets de l'1-O a Lleida. En els pròxims dies, ERC i el Comú presentaran els acords assolits a la respectives assemblees per tal que siguin validats per aquestes. En cas que hi donin el seu vistiplau, ERC, JxCat-Lleida i el Comú podrien tancar la setmana vinent un govern d'entesa a la Paeria.En les trobades, les tres formacions han arribat a "amplis consensos" a l'hora d'establir mecanismes de lluita contra la corrupció, un codi ètic pels càrrecs electes i tirar endavant un nou reglament de participació ciutadana. Els tres grups municipals també coincideixen en voler transmetre una política comunicativa institucional informativa, i "no propagandística com fins ara".També han abordat el tema de la seguretat on les tres formacions han coincidit en l'aposta per un model de policia de proximitat que vagi acompanyada d'un increment del nombre d'efectius de Guàrdia Urbana. També han acordat repensar la figura d'agent cívic i impulsar la figura d'un agent de carrer format i preparat per atendre processos de mediació entre veïns.

