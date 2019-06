Mercadona sacseja la seva cúpula

Juan Roig revoluciona la cúpula empresarial de Mercadona amb moviments importants. El líder de distribució alimentària de l'Estat ha anunciat que remodelarà bona part del seu consell de direcció, segons ha informat El Economista. Roig acomiada tres persones -amb tres substituts- i genera dos ascens a la cúpula.El dirigent ha comunicat la sortida de l'empresa de Ramón Bosch, anterior cap de la direcció Financera-Fiscal de Mercadona, qui ha treballat molts anys al costat de Roig. Segons explica el mateix empresari, s'ha nomenat provisionalment a Héctor Hernández per a substituir-lo. De l'empresa també marxen Dani Blasco -dirigent de Recursos Humans- i Carlos Pérez, director de Compres Transformades del Camp. Blasco serà substituït per Patricia Cortizas i Pérez, per Francisco Espert.Mercadona, l'empresa que factura més a Espanya i amb més de 90.000 treballadors a tot l'Estat, ha incorporat diverses dones en apartats de direcció i al consell de l'empresa. Entre aquests cinc nous nomenaments, la firma ha notificat els nomenaments de Pilar Sanz com a directora general de Compres Forn i Lourdes Pastrana com a directora general de Compres Derivades Càrniques i Peix.Roig també ha nomenat com a representants de l'empresa a Celia Gaetjens Smith i Aránzazu María Molina Segura, segons ha recollit el Boletón Oficial del Registro Mercantil de la provincia de València (Bome).

