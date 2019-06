El jutge envia a presó l'assassí confés de Terrassa

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Terrassa ha decretat l'ingrés a presó per a l'assassí confés de Mònica Borràs, Jaume Badiella . Aquest divendres ha passat a disposició judicial i el magistrat ha decidit enviar-lo a presó provisional, comunicada i sense fiança. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el detingut s'ha acollit al dret a no declarar.Badiella està acusat de ser el presumpte autor de la mort de "la seva parella o exparella" i ocultació del cadàver, ja que, tal com ha assenyalat el TSJC, el cos de Borràs es va trobar "les restes sota elements contructius a l'habitatge que compartien". Aquest dijous el detingut va confessar haver matat Borràs . L'ACN, que ha tingut accés a la investigació policial, ha detallat que l'hauria atacat amb una destral. Un cop morta, va enterrar la dona al pati de la casa. Va aixecar les rajoles del terra, va fer un forat just perquè hi cabés el cos i va tornar a cimentar i enrajolar el pati de la casa.El fet que la investigació s’hagi allargat tant en el temps hauria permès el sospitós netejar a fons la casa i fins i tot repintar-ne algunes parts per intentar esborrar qualsevol mena de prova del crim. Des d’un primer moment, però, els investigadors van fixar-se en l’exparella de la víctima com a principal sospitós de la desaparició i, de fet, hi hauria suficients proves per incriminar-lo malgrat no hagués aparegut el cos.

