La Moncloa: «No volem que el govern d'Espanya depengui dels vots independentistes»

Isabel Celáa: "No hi ha més alternativa. Seguim demanant a Cs i PP que s'abstinguin amb la finalitat que, efectivament, no es depengui d'altres formacions ni tan sols en votació passiva"

"No volem que el govern d'Espanya depengui dels vots independentistes". Aquest és el desig del govern espanyol, verbalitzat per la portaveu Isabel Celáa. El PSOE segueix interpel·lant a PP i Ciutadans perquè facilitin la investidura de Pedro Sánchez amb una abstenció, però els socialistes són conscients que, cada dia que passa, es veuen més abocats a haver de comptar amb els independentistes en segona volta. Precisament per aquest motiu, Celáa ha tornat a demanar a Albert Rivera i a Pablo Casado que evitin un paper clau de formacions com ERC i Bildu facilitant ells el nomenament del líder del PSOE."No hi ha més alternativa. Seguim demanant a Cs i PP que s'abstinguin amb la finalitat que, efectivament, no es depengui d'altres formacions ni tan sols en votació passiva", ha assegurat Celáa en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres. La ministra ha insistit que no té cap sentit que, si ni els de Casado ni els de Rivera tenen opcions de governar, segueixin bloquejant la governabilitat. Celáa ha insistit que el fet que no hi hagi cap alternativa a un executiu del PSOE és la principal diferència respecte l'escenari que es va donar l'any 2016.Conscient, però, que és difícil que el PP i Cs s'avinguin a satisfer les demandes del PSOE, la portaveu del govern ha assegurat que estan disposats a "dialogar amb totes les forces polítiques". Això sí, sempre "dins de la Constitució", un afegitó que ha repetit fins a cinc vegades consecutives. El calendari del PSOE preveu fixar la investidura durant la primera quinzena de juliol, però Celáa no ha gosat donar per segur el dia 8 de juliol, data que fins ara s'ha publicat als mitjans de comunicació.La portaveu s'ha centrat en reivindicar la importància de formar govern quan abans millor. Ha subratllat que el PSOE ha guanyat les quatre eleccions que s'han celebrat aquest any i que és l'única formació política que ha governat a totes les comunitats autònomes en l'etapa democràtica. "És la formació que ha vertebrat Espanya i que entén les seves singularitats i pluralitat", ha reivindicat.

