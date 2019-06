VÍDEO Unes vaques amb forats al llom provoquen un escàndol a França

El grup animalista francès L214 ha difós un vídeo que ha provocat un nou escàndol a França per les pràctiques que s'estan duent a terme en diverses granges. El vídeo, que s'ha fet viral, mostra l'interior d'una granja on hi ha sis vaques que formen part d'un projecte d'investigació sobre mètodes d'alimentació.Per a aquest estudi, les vaques tenen un forat d'uns 15 centímetres de diàmetre a l'estómac per poder-ne estudiar la digestió. Segons ha explicat TV3, els empleats obren el forat regularment i agafen mostres del menjar que paeixen les vaques. Així poden estudiar la digestió dels animals amb l'objecti, expliquen, de reduir l'ús d'antibiòtics en la cria i disminuir les emissions de nitrats i metà.Segons els responsables del centre, es tracta d'un procediment habitual i controlat, necessari per a la investigació. El grup propietari de la granja ha qualificat el vídeo d'una "nova manipulació de les imatges, enregistrades de nit i amb finalitat sensacionalista".

