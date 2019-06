Absolts els administradors de «Seriesyonkis»

Els administradors de les pàgines web "películasyonkis.es", "seriesyonkis.es" i "videosyonkis.es" han quedat absolts segons ha sentenciat el jutjat penal número 4 de Múrcia. Se'ls exculpa d'un delicte contra la propietat intel·lectual.El portal, que allotjava multitud d'hipervincles que portaven a altres pàgines web per a poder reproduir pel·lícules, sèries o altre contingut audiovisual, va ser requisat per la policia nacional el 2014. Les denúncies per propietat intel·lectual es van elevar de manera exponencial i es va arribar a una xifra rècord per a indemnitzar desenes d'empreses: 550 milions d'euros. El judici, que va començar el 8 de juliol a Múrcia, és un dels major que ha viscut l'etapa moderna espanyola.La sentència considera provat que les pàgines contenien enllaços o hipervincles (links) i es limitaven a redirigir a megaservidores externs (fonamentalment megavideo i megaupload), "on terceres persones no identificades (uploaders) havien allotjat obres audiovisuals protegides per drets de propietat intel·lectual, optant aquests últims perquè l'obra no aparegués com a visible per a qualsevol públic que la busqués directament al megaservidor".De manera que, segons la prova practicada, "aquestes webs no contenien cap mena de contingut audiovisual, sinó que es limitaven a la publicació dels enllaços que conduïen a altres servidors on s'allotjaven les obres".A més, afegeix la resolució, "no es va obtenir cap evidència" que algun dels acusats "hagués accedit al megaservidor per pujar el contingut d'alguna pel·lícula l'enllaç aparegués després allotjat a la seva pàgina web".Finalment, en l'apartat de fets provats, es recull que no consta que cap dels quatre acusats obtingués ingressos econòmics directes derivats del nombre de descàrregues del material audiovisual protegit (beneficis que eren obtinguts pel uploader). I que "els ingressos rebuts eren beneficis indirectes derivats de la publicitat apareguda a les pàgines webs en forma de finestra emergent o banners".En el període a què es refereix la conducta dels acusats, la jurisprudència majoritària a Espanya -com s'analitza de forma individualitzada en la sentència, amb referències a totes les resolucions dictades- ha estat partidària de considerar que la tasca d'enllaçar, tal com ha estat descrita, era una conducta atípica.Finalment, l'últim argument jurídic utilitzat en la sentència és que en la reforma del Codi Penal de l'any 2015 s'introdueix un nou tipus penal en el capítol de delictes contra la propietat intel·lectual que, de forma expressa (article 270.2 CP), criminalitza la conducta d'enllaçar oferint llistats ordenats i classificats d'obres, encara que els enllaços hagin estat facilitats per altres. "Aquesta tipificació expressa evidència que aquesta conducta no estava abans sancionada", recalca la jutjadora.La sentència no és ferma, contra la resolució es pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Múrcia.

