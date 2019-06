El Suprem rebutja deixar en llibertat els presos abans de la sentència

El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest divendres deixar en llibertat els presos polítics mentre esperen la sentència del judici de l'1-O . D'aquesta manera, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Jordi Cuixart i Dolors Bassa esperaran la sentència privats de llibertat a l'espera que Institucions Penitenciàries autoritzi el seu trasllat a presons catalanes El judici va acabar dijous passat després dels al·legats finals dels dirigents independentistes i de quatre mesos de sessions al Suprem. Les defenses van demanar la llibertat dels empresonats, però el tribunal ha decidit mantenir-los privats de llibertat malgrat el dictamen del Grup de Detencions Arbitràries de l'ONU sobre Cuixart, Sànchez i Junqueras. Un dictamen que, tot i que les defenses el consideren vinculant, tant les instàncies judicials com l'Estat assenyalen que no cal complir.El Suprem ccreu que no hi ha "raons sobrevingudes" per aixecar la mesura cautelar i argumenta, a més, "la necessitat de salvaguardar" que tot el procés culmini un cop el judici ha quedat vist per a sentència. Sobre el dictamen del grup de treball de l'ONU sobre detencions arbitràries que demanava l'allibertament de Sànchez, Cuixart i Junqueras, diu que "no és vinculant" tot i reconèixer "la influència" d'aquests organismes, i es recolza en arguments de la fiscalia i l'advocacia de l'Estat ."No falten al dictamen afirmacions extravagants, faltes de tota lògica i d'impossible encaix en el nostre sistema processal", escriuen sobre el grup de treball. Després d'aquesta resolució, els presos estan ara a l'espera que el Suprem doni llum verda per al retorn a presons catalanes on hauran d'esperar fins que es dicti sentència, previsiblement a la tardor.

