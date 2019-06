Ustrell fitxa el cap de Política i el delegat a Madrid de l'«Ara» pel nou programa a TV3

Ricard Ustrell va perfilant l'equip que l'acompanyarà, a partir del setembre, en el nou programa dels migdies a TV3. Tal com va explicar NacióDigital , la productora La Manchester i la cadena pública treballen en un espai d'actualitat per cobrir la graella entre Els Matins i el TN Comarques. Ustrell encapçala el projecte, amb el periodista Xavi Russinyol com a codirector, i aquest divendres s'han conegut tres noms més que s'incorporen al projecte: Maiol Roger, Dani Sánchez Ugart i Gemma Tarragó.Els dos primers periodistes, fins ara cap de Política i delegat a Madrid del diari Ara respectivament, han comunicat la seva marxa aquesta mateixa tarda a Esther Vera, directora del diari propietat de Ferran Rodés. Roger serà adjunt a la direcció del programa i Sánchez reforçarà l'equip de la secció de Política. Tarragó, excap de producció del FAQS durant l'etapa d'Ustrell assumirà aquest mateix rol al nou projecte.Tots tres s'afegeixen a un equip d'una desena de persones, que es complementarà amb perfils experimentats i amb diverses cares noves i joves -pendents encara d'un càsting que finalitza la setmana vinent-.No serà, ni de bon tros, la primera vegada que Maiol Roger i Dani Sánchez trepitjaran un plató de televisió. Rogerés un dels col·laboradors del Preguntes Freqüents i, de fet, el seu nom havia estat damunt la taula per substituir Ustrell a finals de 2017 , quan aquest va deixar el FAQS. La direcció de la CCMA el va descartar quan el nom ja s'havia anunciat i va optar per Laura Rosel.Sánchez participa en nombroses tertúlies en mitjans estatals com La Sexta -Al Rojo Vivo- o RTVE. Roger, natural de Vilanova i la Geltrú, va arribar a l'Ara l'any 2016 per dirigir la secció de Política procedent de la delegació catalana d'El País. Sánchez Ugart, nascut a Matadepera, va arribar a Madrid el 2015 per fer informació econòmica i des de finals de 2016 és el delegat a la capital espanyola.

