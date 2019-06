​Torra visita la nova seu del Diplocat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest divendres al matí la nova seu del Diplocat, situada al número 16 de la Rambla, a l'alçada de l'Arts Santa Mònica. Tot i que Madrid va liquidar la institució durant l'aplicació de l'article 155, el govern de Torra va decidir tornar-la a posar en marxa i ara es troba en fase de reactivació. Amb 12 treballadors (cinc menys que quan va tancar), el Diplocat va estrenar seu a finals de maig després d'ubicar-se de manera provisional a la seu del Departament d'Acció Exterior. La nova seu és propietat de la Generalitat. Anteriorment, el Diplocat havia llogat una part de la Casa de les Punxes, a l'avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia.Creat el 2012 com a consorci públic-privat, el Diplocat té com a objectiu "explicar Catalunya al món i incidir en l'opinió pública internacional per millorar la imatge del país a l'exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb ciutadans i institucions d'altres països". Tanmateix, el govern espanyol va tancar-lo argumentant que s'havia convertit en una eina dels partits independentistes per fer publicitat del procés sobiranista.Tot i que la Generalitat és el soci majoritari, el patronat del Diplocat l'integren 37 membres més, des d'administracions públiques a empreses privades, com per exemple l'Ajuntament de Barcelona, Foment del Treball, o el Futbol Club Barcelona. Es preveu que els membres del patronat es reuneixin el 26 de juliol vinent per debatre i, si s'escau, aprovar el primer pla estratègic del Diplocat d'ençà la seva reactivació.

