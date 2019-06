L'Arsenal serà el rival del Barça al Trofeu Joan Gamper

La presentació oficial de la plantilla 2019-2020 del Barça davant l'afició va prenent forma. L'Arsenal serà el rival dels blaugrana al Trofeu Joan Gamper, que enguany arriba a la 54ena edició, el proper 4 d'agost. Serà la primera vegada que el conjunt anglès, subcampió de l'Europa League -va perdre la final contra el Chelsea de Hazard, fitxatge estrella del Reial Marid per aquesta temporada-, serà la primera vegada que disputi el tradicional torneig d'estiu.La temporada oficial començarà amb el primer partit de Lliga, que serà a mitjans d’agost. Prèviament, els blaugrana jugaran dos partits al Japó, concretament davant del Chelsea a Tòquio el 23 de juliol i el 27 amb el Vissel Kobe, a Kobe. I després del Gamper contra els gunner, els de Valverde viatjaran fins als Estats Units per disputar dos partits davant el Nàpols al Hard Rock Stadium de Miami i al Michigan Stadium d’Ann Harbour.En l'última edició del Gamper, el Barça es va imposar al Boca Juniors argentí , el mateix dia que Leo Messi va situar la Champions League, la copa linda, com a principal objectiu -finalment frustrat- de la temporada.

