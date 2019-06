Els comuns exigeixen la paralització de la llei Aragonès

Els comuns exigeixen la paralització de la tramitació de la Llei de contractes de serveis a les persones, la coneguda com a Llei Aragonès, que ha de regular l'externalització dels serveis públics. "És una llei perillosa que pot obrir la porta a més mercantilització dels serveis públics", ha afirmat aquest divendres des del Parlament Jèssica Albiach. I ha demanat al Govern treballar per fer "una nova llei, prèvia, que reguli els convenis i l'acció concertada, com s'ha fet al País València i a les Illes Balears", ha apuntat.La presidenta de Catalunya en Comú Podem a la cambra catalana ha destacat que la llei proposada pel Govern recull més de 150 serveis públics d'educació, salut i de dependència que, segons Albiach, "poden quedar en mans de les empreses segons quina sigui la voluntat del govern de torn". I ha criticat que entre els serveis que regula la llei hi hagi l'educació infantil de 3 a 6 anys, l'atenció primària dels CAPs o els serveis socials municipals i comarcals."Ja sabem que passa quan qui vol fer negoci entra als serveis públics: baixa la qualitat del servei i empitjoren les condicions laborals dels treballadors i treballadores", ha insistit Albiach. I ha destacat que pels comuns "els serveis públics s'han de blindar" i això es fa, segons la diputada dels comuns, amb "gestió directa".La diputada Marta Ribas, que ha acompanyat Albiach davant dels mitjans, ha afirmat que els comuns mai han compartit aquesta llei i ha afirmat que és una llei necessària per "regular i aturar l'autopista neoliberal dels darrers anys amb l'externalització, especialment, dels serveis a les persones", però ha destacat que "no amb aquesta llei".Ribas ha explicat que, com que és una llei necessària, els comuns van permetre la seva tramitació i que, per aquest motiu, no van fer cap esmena a la totalitat, però ha deixat clar que l'han esmenat "de dalt a baix" per "garantir que la llei digui que la prestació dels serveis a les persones prioritàriament s'ha de fer de forma directa i per delimitar el seu àmbit d'aplicació", ha apuntat.La diputada de l'esquerra alternativa ha afegit que el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem també ha fet una sèrie d'esmenes "per reforçar tots aquells aspectes que incideixen en la qualitat dels serveis i la seva prestació" i ha posat com a exemple que es redueixi el pes del preu en procés d'adjudicació d'una contractació i també per millorar els controls de l'execució de la prestació d'aquests serveis públics, ha insistit.Ribas també ha remarcat que la llei Aragonès "està mal feta" i que, per tant, s'ha de canviar de dalt a baix, també per elements de "tècnica legislativa". I, a més, ha afirmat que la llei hauria de blindar la gestió directa dels serveis públics i clarificar primer quins serveis es volen externalitzar a Catalunya.

