​El 080 Barcelona Fashion aposta per la moda sostenible, la tecnologia i el compromís social

Desfilada d'Escorpion, a la primera jornada del 080 Barcelona Fashion Week. Foto: 080

Activitats paral·leles sobre comercialització, sostenibilitat i fash-tech



Reflectint les demandes actuals, sobre la passarel·la es poden veure propostes 360 graus sostenibles i que compten amb un fort component de compromís social, de km0 i de proximitat. Fora de la passarel·la, les activitats giren al voltant dels eixos de la comercialització, la sostenibilitat, el fash-tech i la internacionalització. És el cas del projecte “B-Searcular: una oportunitat per a la moda. Una gran oportunitat per al planeta”, impulsat per Epson, o el Texmeeting by Texfor, el fòrum de debat de la indústria tèxtil, que analitza la sostenibilitat a nivell global i el repte de la traçabilitat.



La tecnologia aplicada a la moda es pot descobrir a l’Open Area 080, que en aquesta edició aposta per continguts experiencials i sensorials, amb propostes com el 080 by Bexfy, i una nova edició del 080 Box Experience.



Des d’ahir també se celebra una nova edició del 080 Fashion Showroom, l’espai professional d’exposició i comercialització que impulsen el 080 i el Clúster Català de la Moda, i que compta amb una vintena de marques catalanes de moda i complements.



Investor Day 2019, l’oportunitat pels dissenyadors i marques emergents



L’aposta fash-tech del 080 es fa, també, a través del 080 Investor Day –que se celebra avui-, el fòrum d’inversió de la indústria de la moda, impulsat per la Generalitat i la plataforma Seed&Click, amb l’objectiu d’impulsar startups de base tecnològica amb aplicació al sector moda i dissenyadors emergents i ajudar-los en la recerca de capital.



En el marc d’aquesta jornada, el degà de la Parsons School of Design de Nova York, Burak Cakmak, participarà en la ponència Sostenibilitat i els reptes de futur del sector de moda, que analitzarà els punts claus d’aquesta indústria.

El 080 Barcelona Fashion va obrir ahir les seves portes al Recinte Modernista de Sant Pau amb una edició marcada per la influència de les fortes tendències globals com són la moda sostenible, l’economia circular, el compromís social i el fash-tech.La cap d’Àrea de Moda i project manager del 080, Marta Coca, ha apuntat que “en aquesta edició hem focalitzat esforços en l’acceleració dels vectors de tecnologia i sostenibilitat” perquè “és el que estan fent les marques. El 080 és un reflex de les tendències”.Fins demà el 080 acollirà desfilades i activitats, i el dia 28 es traslladarà a la façana marítima, al nou Port Marina Vela, per celebrar el 080 Barcelona Fashion Beach, a la qual es presentaran les col·leccions de bany.La 24 edició de la passarel·la -impulsada per la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda- compta amb un total de 27 desfilades, d’entre les quals són noms internacionals: Nicholas K, Nous Étudions, i Marrakshi Life, tres firmes que destaquen per emprar materials sostenibles, ús de descarts de teixits com a matèria primera o cura per la transparència a la cadena de subministraments, entre altres aspectes.Per ordre alfabètic, participen en aquesta edició Agnés Sunyer, All Sisters, All That She Loves, Antonio Miro, Aubergin, Brain&Beast, Como un pez en el Agua, Custo Barcelona, Escorpion Studio Barcelona, Eñaut, Guillermina Baeza, Killing Weekend, Krizia Robustella, Laura Vecino, Lebor Gabala, Maite by Lola Casademunt, Mans Concept Menswear, Menchén Tomàs, Narbon, Naulover, Oscarleon, Sonia Carrasco, Teoh & Lea i Txell Miras.L’espai expositiu Pop Up Gallery s’ha instal·lat als jardins nord del recinte, a l’ Open Area del 080 –de lliure accés descarregant un codi al web 080- i compta amb música en directe, actuacions i performances, acollint la proposta creativa d’una vintena de firmes.L’ Open Area també compta amb el 080 by Bexfy, un espai central multimèdia, i el 080 Box Experience, un espai innovador, interactiu i ‘alternatiu’, que va tenir un gran èxit la passada edició. D’altra banda, les escoles de moda tornen a estar presents amb una selecció de les millors tesines dels alumnes de darrer curs de disseny, que també es mostraran a l’Open Area.Una edició més, se celebrarà el lliurament del premi al millor Disseny Emergent , dotat amb 15.000 euros i amb la possibilitat que el/la guanyador/a presenti la seva propera col·lecció a la següent edició del 080 Barcelona Fashion.Alhora, el Premi Nacional 080 a la Millor Col·lecció també permetrà al/la guardonat/da participar també a la propera edició, reconeixement que també tindrà qui guanyi el Premi a dissenyadors i marques amb més potencial comercial internacional. En aquesta edició, aquest premi suma als dissenyadors i marques que també opten al premi a la millor col·lecció per tal d'impulsar la comercialització internacional d'aquest segment.

